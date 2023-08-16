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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، إنّ سفينة حاويات غادرت صباح اليوم، الأربعاء، ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا.

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وأضاف النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن «سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا الآن، ظلت في أوديسا منذ 22 فبراير 2022، طول السفينة 300 متر وعرضها 48 مترًا ولديها إزاحة تبلغ 110 آلاف طن»، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي، فتح «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار سفن الشحن العالقة في موانئها، منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل عليها، 24 فبراير 2022، وتعتبر هذه السفينة أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا.

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