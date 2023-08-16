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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدأ بالفعل.. روسيا وإيران على طريق إلغاء تأشيرات السياحة بين البلدين| تفاصيل

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن طهران مستعدة لإبرام اتفاق مع موسكو بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين البلدين.

 

وأضاف السفير الإيراني في  مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية اليومية، اليوم الأربعاء، إلى أن إيران وروسيا بدأتا رحلتهما نحو تنفيذ اتفاق بشأن السفر بدون تأشيرة للمجموعات السياحية.

وأوضح جلالي، أن إيران مستعدة تمامًا لاتخاذ الخطوة التنازل عن التأشيرات حتى يتمكن المواطنين الإيرانين من زيارة روسيا. 

وأشار إلى أن إيران سعيدة بدعوة الجانب الروسي لزيارة الساحل الجنوبي للخليج العربي في الشتاء عندما يكون الطقس حارا جدا. 

وتابع: "قد يهتم الروس أيضًا بالجزء الأوسط من إيران، وهو عبارة عن صحراء إلى حد كبير، خاصة أن المواطنون الروس اعتادو على رؤية الغابات والمساحات الخضراء والبحيرات والأنهار، بينما يتكون قلب بلادنا من الصحاري، لذلك يمكنهم قضاء بعض الوقت هناك استمتع بهذا النوع من الطبيعة، كما يوجد لدينا الكثير من المتنزهات الوطنية التي تحتوي على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات".

وأعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في مارس الماضي، أن موسكو وطهران تعتزمان تنفيذ اتفاق بشأن السفر بدون تأشيرة للمجموعات السياحية. 

وبموجب الاتفاقية المبرمة في 1 يوليو 2021، يمكن لمواطني البلدين زيارة الدولة الأخرى لأغراض السياحة دون الحصول على تأشيرات، شريطة أن يكونوا جزءًا من مجموعة تصل إلى 50 شخصًا وأن يسافروا لمدة لا تتجاوز 15 يومًا. 

ومن الجدير بالذكر، أن أطلقت روسيا وإيران السفر بدون تأشيرة للمجموعات السياحية في 1 أغسطس الجاري.

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