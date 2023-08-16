إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمره 4 التابعة لقرية الروضة عبارة عن تصادم توكتوك في سيارة ميكروباص، ونقلوا لمستشفى طوارئ أبوخليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمره 4 التابعة لقرية الروضة عبارة عن تصادم توكتوك في سيارة ميكروباص.

مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص، ونقلوا لمستشفى طوارئ أبوخليفة -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى طوارئ أبوخليفة -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل-.

حالة المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين هم محمد فهمي كريم جوده 43 سنة، وأسامه محمد السيد 28 سنة، عبد الحكيم السيد 51سنة، عزام فهمي كريم 39 سنة.

وقالت المصادر الطبية أن جميع المصابين يتلقزا العلاج حاليا داخل مستشفى طوارئ أبوخليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل- ومن المقرر خروج الحالات فور استقرارهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.