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مقدما رقم الشكاوى| رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل: نسعى لنكون حلقة وصل بين المنتفع والمنشآت

مدير إدارة رضاء المنتفعين
مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل

حل الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل، ضيفا ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية الأولى، وجاءت تصريحاته كالتالي: 

رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل: نسعى لنكون حلقة وصل بين المنتفع والمنشآت
قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل، إن الإدارة تعتبر مفهوما متطورا تم استحداثه داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها، مشيرا إلى أنه يسعى دائما أن يكون حلقة الوصل والجسر بين المنتفع ومتلقي الخدمة وبين المنشآت أو مقدم الخدمة نفسه.

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه بقانون التأمين الصحي الشامل تم فصل الجهة التي تقدم الخدمة عن التي تمولها وعن الجهة التي تراقب وتعتمد المنشآت التي تقدم هذه الخدمات.

وأوضح أنه مع هذا التطور كان يجب أن يكون هناك إدارة تراقب مدى رضا العميل أو المنتفع أو متلقي الخدمة عن الخدمات من عدمه.

وتابع: “طلب منا مذاكرة ودراسة استراتيجية مصر 2030، والتركيز على الأهداف الخاصة بمنظومة الصحة أو التغطية الصحية، ووجدنا أنه يجب تقديم خدمة صحية بالعدالة والإنصاف، وبدأنا بعمل استبيانات واستطلاعات رأي للمحافظات التي نعمل بها من أجل معرفة مدى رضا المواطنين للخدمات السابقة، وفى نفس الوقت معرفة تطلعاتهم الفترة القادمة من أجل العمل عليها وترتيبها”.

 

رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي: نتلقى الشكاوى على رقم 15344 ويتم التعامل معها
قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل: “لدينا محاور وقنوات اتصال متعددة للتعامل مع العميل أو المنتفع، أولها مركز خدمة العملاء، والذى يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم التواصل معه فى أى وقت والتعامل مع شكواه، وهو 15344".

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا الرقم هو نفسه الذى يتم من خلاله حجز الوحدات والمراكز الطبية، معقبا: “المتلقي سيعرف موعد الوحدة واسم الطبيب الذى سيقوم بفحصه”.

وأوضح أن هناك فريق عمل داخل المنشآت يطلق عليه “فريق رضاء المنتفعين”، ودوره التعامل مع المنتفع، لافتا إلى أنه مباشرة يتم الإنصات والاستماع إلى المنتفع حال تقديم شكواه.

 

ليس ضعاف السمع فقط|رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي: نعمل على برنامج تدريبي أكثر شمولا
قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل، إنه يتم تعليم لغة الإشارة للمسئولين أو العاملين فى وحدة إرضاء المنتفعين، مشيرا إلى أنها تعتبر خطوة مهمة جدا.

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “كان يتردد علينا ضعاف السمع وكانوا عدد ليس بقليل، وعلى الفور توجهنا صوب المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة وطلبنا منه تدريب فريق العمل لدينا على التعامل بلغة الإشارة”، وبالفعل تم عقد برنامج تدريب تخصصي كبير.

وتابع: “جميع الفرق التي حضرت هذا البرنامج أصبحت الآن تجيد التعامل بلغة الإشارة، والفترة القادمة نعمل على برنامج تدريبي أكثر شمولا، ولن يكون مقتصرا على ضعاف السمع، ولكن باقي الفئات الأخرى.

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