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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

محمد الصالحي يثمن جهود مصر ودول جوار السودان لحل الأزمة

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري، التى أكد أن استمرار الأزمة والصراع في السودان يقلق مصر ودول الجوار السوداني الأخرى وأن الآثار السلبية التي تتأثر بها الدول ليس في قضية اللجوء، ولكن للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة.

وأعلن " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم ، اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكري على ضرورة أهمية العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان، بحيث يكون السودان دولة موحدة تضطلع مؤسساته الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني وأن اجتماع تشاد لوزراء خارجية دول جوار السودان كان مهما تنفيذا للاجتماع المهم لقمة دول جوار دول السودان التي احتضنتها القاهرة.

وأشاد الدكتور محمد الصالحي برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها وزير الخارجية على ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية إضافة الى تأكيد الوزير على أهمية التعامل مع القضية السياسية ووضع خارطة طريق لتوزيع الأدوار فيما بين دول الجوار السودان لحل الأزمة ، مطالباً من الأطراف السودانية الاستجابة لرؤية مصر للحفاظ على أمن واستقرار السودان وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق.

ووجه الدكتور محمد الصالحى، التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده المكثفة لاحتواء الازمة داخل دولة السودان الشقيقة ، مؤكداً أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تحظى باهتمام وتقدير كبيرين داخل مختلف الاوساط السياسية بالسودان والشعب السودانى.

السودان وزير الخارجية السفير سامح شكري قضية اللجوء دول جوار السودان الصراع العسكري

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