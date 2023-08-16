الرئيس الإيراني يكشف مصير الأرصدة المفرج عنها بالخارج

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الودائع المالية وأرصدة البلاد المفرج عنها في الخارج ستستخدم في عملية تنمية الإنتاج المحلي وتعزيزه.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال رئيسي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن "الافراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهرا من انجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الأموال المفرج عنها الخاصة بـ إيران هي أموال مستحقة لها من بيع النفط لـ كوريا الجنوبية.

وأضاف باتيل في مؤتمر صجفي يوم الأثنين، أن السماح لـ إيران باستخدام الأموال المفرج عنها لأغراض إنسانية يتسق مع سياساتنا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن الأموال المفرج عنها لـ إيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.

وكشف مصدر إيراني مطلع من المقرر أن يتم الافراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي"، مشيرا الى أن المراحل الاولى قد بدأت بعملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الاوروبية.