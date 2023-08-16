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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تُكرم الطفلة حبيبة الفائزة بجائزة إيفاك اليابانية العالمية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم ‏‏(١٥ عامًا)"، ‏الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور ‏هشام عزمي، أمين عام ‏المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ‏رئيس المركز القومي لثقافة الطفل‎.‎
 

وهنأت وزيرة الثقافة، الطالبة حبيبة، على حصولها على هذه الجائزة العالمية، ‏وحثتها على ‏الاستمرار في الإبداع والتميز، وأكدت أن الوزارة تقدم كافة أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع ‏والتنوير في ‏مصر‎.‎
 

وأضافت وزيرة الثقافة، أن رعاية الموهوبين والمبدعين هو أحد محاور عمل ‏الوزارة، وفق ‏رؤية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030‏‎" ‎، وتحرص ‏الوزارة على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا سواءً الملتحقين منهم بالمركز القومي ‏لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي ‏تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.‎ ‎
 

يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب، ‏هي إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، ‏واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث ‏سنوات، وتطورت إبداعاتها بسرعة ‏كبيرة، كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان ‏آخرها مسابقة "مهرجان ‏اليابان الدولي للفنون"، حيث تم دعوتها للسفر لليابان، كما فازت ‏بالمركز ‏الثالث على مستوى إفريقيا في مسابقة "حلمي"، التي أقامتها السفارة الصينية ‏على ‏مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة، وفازت بمسابقة "سفير ‏الثقافة الصغير"، ‏وحصلت على لقب "سفير الثقافة الصغير" بدولة الصين، ‏وذلك بعد منافسة قوية، حيث تم ‏دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من ‏المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.‏

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إيفاك اليابانية العالمية هشام عزمى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف

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