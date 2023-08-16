جورية عبد الوارث تحقق المركز الأول في بطولة الجمهورية للجوجيتسو

نجحت اللاعبة جورية يسر عبدالوارث في تحقيق المركز الأول ببطولة الجمهورية للجوجيتسو التنشيطية التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة.

وحققت جورية عبد الوراث مواليد 2014، الفوز على اللاعبة جوري عمرو، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

وحصلت اللاعبة على شهادة تكريم من الاتحاد المصري، للجوجيتسو علاوة على الميدالية الذهبية الخاصة بالمركز الأول.

ويحرص الاتحاد المصري للجوجيتسو، على تنظيم دورات تنشيطية، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لعبة، من أجل انتشارها بشكل أوسع، خاصة وأنها تلاقي إقبال كبير حاليا من الراغبين في خوضها.

451b593d-dcbe-444a-9dab-9748f62048f2