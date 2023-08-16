البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

يسعي المعمل المركزي لبحوث الحشائش لإعداد خريج على دراية كبيرة بالحشائش وكيفية مكافحتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب نفذ المعمل تدريب صيفي لعدد 258 طالب وطالبة من كليات الزراعة بالجامعات المصريه المختلفة وكانت كالآتي:-



- 55 طالبا من كليات الزراعة بجامعة أسوان وجنوب الوادي وأسيوط بمحطة بحوث المطاعنة.



- 5 طلاب من الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة طنطا بمحطة بحوث الجميزة.



- 105 طلاب من كلية الزراعة جامعة سوهاج وذلك بمحطة بحوث شندويل .



- 27 طالبا من الفرقة الثالثة قسم الزراعة الحيوية والبيئة كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بمقر المعمل بالجيزة.



- 66 طالبا من جامعة طنطا والمنصورة والأزهر بمعمل بحوث الحشائش بسخا وذلك لمدة 3 أيام.

* وقد اشتمل البرنامج التدريب على الآتي: -



- الحشائش والخسائر التي تسببها للحاصلات الزراعية وتقسيم الحشائش.



- الأليلوبازى ودورة في مكافحة الحشائش.



- أسس مكافحة الحشائش والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.



- التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية.



- التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش في المحاصيل البستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف.

- التغييرات المناخية وتأثيرها على إنتشار الحشائش.



- تدريب عملي في الصوبة للتعرف على أنواع الحشائش المختلفة.

- التعرف على بذور الحشائش وكيفية عمل معشبة .