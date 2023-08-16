عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

صدى البلد

يسعي المعمل المركزي لبحوث الحشائش لإعداد خريج على دراية كبيرة بالحشائش وكيفية مكافحتها  وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب نفذ المعمل تدريب صيفي لعدد 258 طالب وطالبة من كليات الزراعة بالجامعات المصريه المختلفة وكانت كالآتي:-


- 55 طالبا من كليات الزراعة بجامعة أسوان وجنوب الوادي وأسيوط بمحطة بحوث المطاعنة.


- 5 طلاب من الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة طنطا بمحطة بحوث الجميزة.


-   105 طلاب من كلية الزراعة جامعة سوهاج وذلك بمحطة بحوث شندويل .


- 27 طالبا من الفرقة الثالثة قسم الزراعة الحيوية والبيئة كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بمقر المعمل بالجيزة.


- 66 طالبا  من جامعة طنطا والمنصورة والأزهر بمعمل بحوث الحشائش بسخا وذلك لمدة 3 أيام.

 

* وقد اشتمل البرنامج التدريب على الآتي: -


- الحشائش والخسائر التي تسببها للحاصلات الزراعية وتقسيم الحشائش.


- الأليلوبازى ودورة في مكافحة الحشائش.


- أسس مكافحة الحشائش والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش. 


- التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية.


- التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش في المحاصيل البستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف.

- التغييرات المناخية وتأثيرها على إنتشار الحشائش.


- تدريب عملي في الصوبة للتعرف على أنواع الحشائش المختلفة.
- التعرف على بذور الحشائش وكيفية عمل معشبة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تستعرض إنجازات عمل الوزارة خلال عام من توليها الحقيبة الوزارية

تعثر مفاوضات ضمك السعودي مع طارق حامد لهذا السبب| تفاصيل

الرعاة والأزمات المالية.. 3 عقبات تضرب دوري المحترفين في القسم الثاني

أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية

البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدروا مانشيتات الصحف.. جواسيس موسكو الـ3 في بريطانيا يكشفون قوة المخابرات الروسية

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

فيديو

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ