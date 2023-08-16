وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بوصول وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، بزيارة رسمية إلى بيلاروس.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة نلقته نوفوستي: "بدأت الزيارة الرسمية لعضو المجلس العسكري المركزي وعضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني العقيد لي شانغ فو إلى جمهورية بيلاروس".

وكانت قد أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو إلى الجمهورية ستتم في الفترة ما بين 16 و18 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يجري الوزير الصيني لقاءات مع قيادة وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث المسائل الحيوية للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.