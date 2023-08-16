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رئيس التحرير
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برلمان

القوى العاملة بالنواب: مصر والسعودية صمام الأمان لتحقيق الاستقرار العربى والخليجي

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، مشيرة إلى أن القاهرة والرياض هما صمام أمان المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي والخليجي.

وأشادت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم بالقضايا التى ناقشها السفير سامح شكرى وزير الخارجية خلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير خاصة فيما يتعلق بتناول سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت النائبة سولاف درويش اتفاقها التام مع تأكيد السفير سامح شكري باعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي والتي تستمد قوتها من العلاقات الراسخة الممتدة التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن والتطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن الشقيقيّن.

واعتبرت النائبة سولاف درويش اشادة وزير الخارجية السعودي بالعلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية واعتزاز الجانب السعودي بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات بمثابة دليل قاطع على العلاقات الاخوية والتاريخية التى تربط بين مصر والسعودية مشيدة بالتشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا بالمنطقة وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان وليبيا، واليمن، وسوريا وتأكيد الوزيرين شكرى وفرحان على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وبحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وكان الاجتماع قد تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أحاط الوزير شكرى نظيره السعودى بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر مؤخراً بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطينى، والتى أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها، يكفل للأشقاء في فلسطين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمرجعيات الشرعية الدولية المُتفَق عليها.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الوزيران علي أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة القادمة دعماً للقضايا العربية، ولتعزيز آليات التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وزير خارجية المملكة العربية السعودية

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