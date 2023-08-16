عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة البحرين بالقاهرة تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

سفيرة البحرين تزور
سفيرة البحرين تزور مستشفي 57357

قامت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية و المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية.

وأشادت السفيرة، خلال جولتها بالمستشفى، بما لمسته من جهود متميزة في مجالات العلاج والرعاية الطبية الفائقة في علاج الأطفال والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الحديثة والكوادر المتميزة، معبرة عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من بصمة كبيرة لمملكة البحرين في أروقة المستشفى، وتخصيص مدخل رئيسي باسم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه تقديرًا لدور مملكة البحرين الرائد في دعم مستشفى 57357 منذ المراحل الأولى لإنشائه وحتى الآن، وتقدير  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للدور المهم الذي يقوم به المستشفى تجاه الأطفال المرضى مما أدى إلى منح المستشفى جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة عام ٢٠١٧.

وأكدت السفيرة أهمية العمل على تعزيز سبل التعاون بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة في مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر والاستفادة من الخبرات المشتركة بالقطاع الطبي من خلال الجهات العلمية والأكاديمية والمستشفيات، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تنامٍ مستمر في كافة المجالات.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال 57357  الجهود المبذولة من أجل تطوير أساليب علاج الأطفال إلى جانب الأبحاث التي نشرت من أكبر الدوريات الطبية العالمية، معربًا عن تقديره لدعم مملكة البحرين للمستشفى كي يستمر في تقديم دوره المجتمعي ورسالته الانسانية في علاج الأطفال وفقًا لأحدث الأساليب.

1000213188
1000213188
1000213187
1000213187
1000213189
1000213189
1000213186
1000213186
الرعاية الطبية الدول العربية الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة العلاقات بين البلدين الملك حمد بن عيسى آل خليفة جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية دعم مستشفى 57357 سرطان الأطفال سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

ننشر المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية 2023 / 2024

شاهد استقبال أهالي مطروح لـ الرئيس السيسي.. فيديو

بث مباشر.. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مدينة السلوم بمطروح

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

زاخاروفا تعلق على فيديو لـ بايدن: الكلام مجاني

150 مليون سيجارة.. إجراء جديد من شركة الشرقية للدخان| هل تنخفض الأسعار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

الفارق بينهما 3 سنوات..طفل ينهي حياة آخر بطريقة مأساوية في أمريكا

فى لحظة رومانسية.. هايدى رفعت تتلقى عرض زواج

فيديو

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ