إسرائيل تستقبل 215 مهاجرا جديدا من الولايات المتحدة وكندا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بوصول 215 مهاجرًا جديدًا من الولايات المتحدة وكندا إلى إسرائيل، على متن رحلة خاصة لشركة الطيران "إل عال".

وقال موقع "إسرائيل 24"، إن الرحلة تم تنظيمها بواسطة منظمة "نيفيش بنيفيش" بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية والوكالة اليهودية، مشيرا إلى أن ربع المهاجرين الجدد تقريبًا من الشباب الذين من المتوقع أن يلتحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن إلى أكثر من 1300 يهودي من أمريكا الشمالية الذين قد هاجروا إلى إسرائيل منذ بداية العام، يأتون من جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو وماساتشوستس وأونتاريو ومينيسوتا وإلينوي.