بوتين لا يستمع للقادة الأوروبيين.. الدنمارك توجه نداءً إلى الصين بشأن حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، اليوم الأربعاء، إنه يخطط لمطالبة الصين باتخاذ موقف أقوى بشأن أوكرانيا والتحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن راسموسن قوله، في بداية زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الصين: "نحن بحاجة إلى أن تتخذ الصين موقفا أقوى".

وتابع: "لا يستمع بوتين إلى القادة الأوروبيين، ولكنه يستمع بوضوح إلى الصين. لذلك أريد أن أطلب من بكين أن تتحدث معه".

وأضاف راسموسن أنه سيتناقش مع نظيره الصيني، وانج يي، بشأن أوكرانيا والتعاون الثنائي فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، وذلك خلال اجتماع مقرر لهما يوم الجمعة في بكين.

كما سيلتقي بوزير التجارة الصيني وانج وينتاو يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الدنمارك مؤيد قوي للمجهود الحربي الأوكراني، وفي يونيو، زادت مساعداتها العسكريةلأوكرانيا إلى أكثر من 3 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.