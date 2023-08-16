برلماني: تحركات مصر لتكون مركزًا عالميًا للتجارة يعتمد على موانئ ضخمة

أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من تجارة الترانزيت ، مؤكدا أن تحويل مصر لمركز تجاري عالمي يعتمد على موانيء ضخمة مجهزة بأحدث الوسائل العالمية وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في الوقت الحالي.



ونوه " الشوربجي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" على ضرورة تفعيل تجارة الترانزيت لاسيما فى ميناء الإسكندرية، إلى جانب إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.