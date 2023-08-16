أوسوريو يقرر تعديل لائحة فريق الزمالك في الموسم الجديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استقر على إجراء تعديلات على لائحة الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة في الفترة الحالية للاتفاق على بعض الأمور الإدارية خلال الفترة المقبلة ومنها تعديل لائحة الزمالك في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سبق و منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للفريق الأبيض عودة الزمالك للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى مجلس الإدارة لتوفير معسكر إعداد للفريق قبل بداية الموسم الجديد وسيتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.