بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل شقيقين بعد دفاعهما عن منزل عائلتهما بسوهاج

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل شقيقين بكفالة مالية بلغت 20 ألف جنيه إثر مشاركتهما بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش؛ دفاعًا عن منزل عائلتهما بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وسقط شاب عشريني "نجل شقيقتهما"، جثة هامدة بينما تم تمزيق جسد سبعيني "زوج شقيقتهما"، ونجل شقيقتهما الثلاثيني، على أيدي الذين استولوا على منزل عائلتهم دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب وتمزيق جسد سبعيني ونجله في مشاجرة مُسلحة، بقرية أولاد سلامة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع الشاب:" أحمد نور- 24 سنة- عامل"، وإصابة كلًا من:" محمد محمد خميس، بطلقات خرطوش ونزيف داخلي بالمخ، ونجله أحمد محمد بكسر بالقدم اليُسرى".

وبسؤال الأخير ووالدته المدعوة "حمديه علي حسانين- ٤٥ سنة- ربة منزل- من ابناء مركز المنشاة وتقيم بالإسكندرية"، اتهمت 5 أشخاص بينهم سيدة أربعينية، بالاستيلاء على منزل عائلتهم، والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء والخرطوش.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس كل من:" علي ع. ع، وشقيقه ربيع ع، وانشراح ح. م، وشقيقها محمد ح. م، وعمر ا. ع"، طرف أول من الذين استولوا على منزل الورثة.

وطرف ثانٍ كلًا من:" السيد علي وشقيقه حسانين علي"، من الذين تم الاعتداء عليهم أثناء دفاعهم عن منزل عائلتهم، وأشقاء والد المجني عليه ضحية الغدر، وأشقاء والدة ابن الإسكندرية الشاب أحمد محمد محمد خميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى، كما أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل الطرف الثاني بكفالة مالية 20 ألف جنيهًا.