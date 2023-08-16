عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

الإسكندرية .. البيئة تكشف تفاصيل ضبط طيور فلامندو بأحد المقاهى

وفي هذا الصدد، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شوارع عبد القادر الغريانى ، الرصافة ، سور النادى الأولمبي ، الغرفة التجارية ، سعد زغلول ، المينا الشرقية ، صفية زغلول ، الشهداء ، قنال السويس، جرين ، محرم بك وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 22 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغلق منشآتين وتحرير عدد 32 محضر متنوع و18 إنذار والتحفظ على 220 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 24 ألف جنيه.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق شملت بشاير الخير ، محور المحمودية ، منطقة مينا البصل ، شارع المكس ، كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو أوعية الومنيوم وتحرير 42 محضر متنوع و12 إنذار، والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع والتحفظ علي 200 علبه سجائر.

وقام حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة شوارع شعراوي ، طريق الحرية لوران ، محطة شدس وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 16 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، شن حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة على الفريزة والنباشين وسوق الهانوفيل، قرية النخيل، قطاع أكتوبر، طريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخازن للفريزة والنباشين ومصادرة كمية كبيرة من الاجولة والتحفظ علي 673 حالة إشغال متنوع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

الاسكندرية ازالة الاشغالات أحياء الإسكندرية الاستجابة الفورية الإشغالات الغرامات الفورية اللحوم والدواجن اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد تجديد الثقة.. 4 مطبات تواجه رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

السيسي يتفقد النقطة المشتركة للجيش والشرطة أمام معبر السلوم بمطروح

اجتماع عسكري عاجل بين روسيا وسوريا بشأن الأوضاع في المنطقة.. تفاصيل

علاقات استراتيجية واقتصادية.. سفير الهند بالقاهرة يشيد بالروابط بين البلدين

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص في منطقة عسكرية.. تفاصيل

عقب وصوله .. الرئيس السيسي يوجه التحية لمواطني مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

الفارق بينهما 3 سنوات..طفل ينهي حياة آخر بطريقة مأساوية في أمريكا

فى لحظة رومانسية.. هايدى رفعت تتلقى عرض زواج

فيديو

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ