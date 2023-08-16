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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مشاركة منتخب سيدات الطائرة ببطولة أفريقيا

كرة الطائرة
كرة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 21 لسيدات الكرة الطائرة عن وقوع المنتخب الوطني رفقة شقيقه الجزائري في المجموعة الأولى من البطولة المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وضمت المجموعة إلى جوار مصر والجزائر كلًا من: "الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي".

فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من: "كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو".

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003، ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

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