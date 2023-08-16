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عبد اللطيف وهبة: تجارة الترانزيت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم.. ووزارة الصحة لديها أكثر من 360 مستشفى على مستوى الجمهورية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة

حل الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، ضيفا في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، وتحدث عن تجارة الترانزيت وأهميتها بالنسبة للاقتصاد، وعن تطور قطاع الصحة وعدد مستشفيات وزارة الصحة.

 

تجارة الترانزيت من أهم الأنشطة الاقتصادية


‏قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن تجارة الترانزيت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، والموانئ لم تعد مقتصرة فقط على الشحن والتفريغ أو التسليم والتسلم، لكن أصبح هناك عائد كبير جدا من تجارة الترانزيت.

 

‏وأضاف وهبة، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن تجارة الترانزيت لها العديد من الفوائد مثل تفريغ حمولات السفن وإعادة توزيعها، وأيضا إنشاء لوجستيات بسبب تجارة الترانزيت.


وأوضح أن هناك بعض البضائع تكون ‫نصف‬ مصنعة ويتم تجميعها وإعادة تصنيعها في دول أخرى، ومن الممكن إقامة مصانع خدمية في هذه المنطقة لتقوم بهذه المهمة.


وزارة الصحة لديها أكثر من 360 مستشفى

 

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن مصر لديها برنامج إصلاحي في كافة مؤسسات الدولة والإصلاح الهيكلي يسير بالتوازي بين جميع القطاعات.

‏وأضاف وهبة، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة جدا والدولة قامت بعمل العديد من المبادرات لهذا القطاع، مؤكدا أن قطاع الصحة يخدم حوالي 108 مليون نسمة ولابد أن يكون له الأولوية فيما يتعلق بتحسين الخدمات.

‏وأضاف أن وزارة الصحة لديها أكثر من 360 مستشفى على مستوى الجمهورية منهم اكثر من 160 مستشفى عام، بالإضافة إلى المستشفيات النوعية، وبالإضافة إلى وحدات الرعاية والوحدات الصحية

كيف تستفيد الدولة من تجارة الترانزيت

 

أكد الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، أن تجارة الترانزيت في العالم من الأنشطة الاقتصادية البارزة، لافتا إلى أن الموانئ أصبحت غير متوقفة على الشحن (تسليم - تسلم) فقط، وإنما أصبح هناك عائد كبير من تجارة الترانزيت.

وقال وهبة، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن تجارة الترانزيت تعني استخدام الموانئ بين جانبي التصدير والاستيراد، علاوة على إنشاء لوجيستيات على تجارة الترانزيت.

وأضاف أن تجارة الترانزيت توفر على المصدر، بجانب تنشيط حركة الاقتصاد في مجال النقل البحري أيضا، معلقا: “هذه التجارة تحتاج تقديم حوافز لشركات الملاحة العالمية لجذبها في استخدام الموانئ الخاصة بدولة الترانزيت”.
 

عبد اللطيف وهبة الاعلامية رشا مجدى برنامج صباح البلد قطاع الصحة وزارة الصحة

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