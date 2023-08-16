أذربيجان تعلن آخر تطورات محاولة اختراق مجموعة عسكرية أرمينية للحدود

أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أرمينية للتسلل إلى أذربيجان وتم اعتقال أحد أعضائها.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، أنه حوالي الساعة 11:15 صباحًا، قامت مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، مستغلة الفجوات بين المواقع القتالية للجيش الأذربيجاني في اتجاه حاولت مستوطنة استيسو في مقاطعة كالباجار، التسلل إلى أراضي أذربيجان من أجل تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية.

ووفقا للدفاع الأذربيجانية، فقد تم إيقاف المجموعة الأرمينية بدعم الأسلحة النارية، كما اعتقلت القوات الأذربيجانية أحد العناصر الأرمينية، لافتا إلى أن باقي المجموعة "أجبروا على التراجع".

وأضافت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنه "في الوقت الحالي، يتم توضيح البيانات الخاصة بالعضو المحتجز من المجموعة".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن أحد جنود الاحتياط ترك منصبه دون إذن ويجري البحث عنه.