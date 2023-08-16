الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوريا في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.

وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".