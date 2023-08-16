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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتوصل لحل أزمة مستحقات إعارة محمود شبانة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مجلس إدارة القلعة البيضاء بتقديم وعد إلى مسؤولي نادي سموحة بسداد مستحقاته نظير قطع إعارة محمود شبانة مدافع الأبيض في يناير الماضي بناء على طلب الجهاز الفني للفريق وقتها.

وأكد المصدر، أنه تم التواصل مع مسؤولي نادي سموحة لإخطارهم بسداد مستحقاتهم في الفترة المقبلة.

ووفقًا للعقد المبرم بين الزمالك وسموحة لإعارة محمود شبانة للفريق السكندري في مطلع الموسم  الماضي، فإن الأبيض يحق قطع الإعارة في يناير 2023 على أن يرد الزمالك كافة المبالغ التي تسلمها من سموحة في إعارة شبانة وكذلك مستحقات اللاعب نفسه التي تحصل عليها من النادي السكندري ويصل إجمالي المبلغ إلى ثلاثة ملايين و439 ألف جنيه

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سبق و منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للفريق الأبيض عودة الزمالك للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.
 

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