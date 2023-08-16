البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمل مقيدة بالبورصة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة،ط.
صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة.
زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة.
هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة