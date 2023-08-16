عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمل مقيدة  بالبورصة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة،ط.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة

أداء البورصة المصرية مؤشرا إيجي إكس 70 مؤشر إيجي إكس 30 البورصة المصرية تعاملات المستثمرين مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

موضوعات متعلقة

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ترشيحاتنا

السيسي: مفيش مكان في مصر إلا وطالته يد البناء والتعمير

اندلاع حريق هائل في جزيرة تينيفيري بـ إسبانيا بسبب الإهمال.. فيديو

قرار حاسم من روسيا لوقف انهيار الروبل

وسط انتقادات شديدة له.. بايدن يعتزم زيارة هاواي الأسبوع المقبل

يحسن الهضم ويقلل الوزن.. فوائد تناول خل التفاح قبل النوم

ترامب وراء القضبان.. الشرطة تطالب الرئيس الأمريكي السابق بتسليم نفسه لسجن جورجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. أمريكية تحصل على 1.2 مليار دولار تعويضا من صديقها السابق

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

فيديو

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ