اتحاد عمال الجيزة يطلق برنامج إنتاجنا لبلدنا

أطلق الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برنامج "إنتاجنا لبلدنا " التثقيفى بهدف تعزيز قيم العمل وتطوير المهارات الأساسية المستقبلية للتنظيم النقابى ونهجه فى القدرة على لم شمل وزيادة الوعى لدى ٣٥٠ ألف عامل تابعين إلى ١٢٧ لجنة نقابية بالاتحاد بأهمية الحفاظ على أشكال الحماية الاجتماعية والصحية التى حصدها العمال خلال مشاركتهم فى بناء المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة والتى معها تراجعت البطالة إلى ٧.٢ % رغم التحديات والظروف القدرية منها: "كوفيد ١٩ " وغيرها.



أعلن ذلك محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس نقابة النقل العام ؛ خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلى بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمحافظة.

وقال محمد كامل : إن البرنامج يرتكز على تطوير أساس العمل المهنى والصناعى ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز رؤية الدولة المصرية فى مجالات العمل وإعداد أجيال عمالية تمكنها من المنافسة.



وتابع محمد إبراهيم الأمين العام المساعد لاتحاد عمال الجيزة قائلا: إنه يجري الإعداد لتدشين منصة رقمية تضم فصول تدريبية متفاعلة كوسيلة لإيصال المحتوى التثقيفى مما يمكن العمال من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتصديرهم عالمياً.

كما تضم المنصة فصولا لدعم ملف البحث العلمى وهو واجب وطنى مقدس يسعى اتحاد عمال الجيزة لتوطينه وذلك لتعظيم ملف الصناعات القومية وتحدياتها وفق منظومة تنمية القدرات البشرية التى صنعت العديد من الإنجازات في الفترة السابقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع استمرار تعزيز الشراكات البحثية العلمية. التى تساهم فى تحقيق مصر مراكز متقدمة فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

شهد الاجتماع سمير منطاش الأمين العام للاتحاد؛ وولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد ؛ وأحمد رمزى مستشار الاتحاد لشئون العضوية؛ ومحمد على مسئول الاعلام ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة فيفى زيادة ؛ ونحمده عبد العزيز وسامية حسانين ونعمات عبد الحفيظ.

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