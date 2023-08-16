عمل الإسكندرية توقع بروتوكولا لتدريب الشباب على مهن الإلكترونيات

شهدت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ومركز المهندس، وذلك بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة إصلاح الإلكترونيات وإمكانية توفير فرص عمل لهم بعد التدريب ، وذلك فى إطار سعى المديرية نحو تفعيل دورها فى تشغيل الشباب بالقطاع الخاص وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بإشراك القطاع الخاص والجهات المتخصصة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال ، وذلك من برامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديريات بالمحافظات للشباب من الجنسين لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة المطلوبة فى المهن التى يجتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى .

واوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أنه قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن المديرية ، ونجلاء عدلي حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة المهندس ، مؤكداً خلال التوقيع أن المديرية تسعى دائماً لتقديم خبراتها للشباب من أجل توفير تأهيلهم على أعلى مستوى من الكفاءة ، وأن ذلك يأتى من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات المتخصصة فى مجالات تدريب الشباب ، وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للتدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقاً لما يتطلبه سوق العمل فى العديد من المجالات ، كما حضر الفاعليات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية ، وايمان نبيل مدير ادارة العلاقات العامة .

وأكد وكيل المديرية ، أن البرنامج التدريبي في مجال الالكترونيات وإصلاح الشاشات مدتة شهر ، ويشمل مجموعة من البرامج ، منها : تعريف العناصر الالكترونية ، وشرح مكونات الشاشات ، والتدريب على ماكينه الكوفات ، كما يتضمن تدريب عملى ونظرى بالورشة الالكترونية الفعلية ، والتاهيل النفسى للتعامل مع الاجهزه والعميل ، وتدريب فعلى على الاجهزة المتسخدمة لمعرفة تتبع العطل ، كما انه من مميزاته توفير فرص عمل مناسبة للأوائل والمتميزين ، وسوف يعلن عن استقبال اول دفعة خلال الأيام القادمة فورالانتهاء من تجهيز القسم.

وأشار إلى أن البروتوكول قد نص على أوجه تعاون وتنسيق بين الطرفين لتوفير فرص العمل للشباب والحد من معدلات البطالة حيث أن إصلاح الالكترونيات والشاشات من المهن المطلوبة لسوق العمل داخل المحافظة ، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والتدريب العملي وتوعية الشباب على أهمية التدريب من أجل التشغيل، واكذلك يحصل التمتدربين على شهادات اتمام التدريب معتمدة من مديرية العمل ومركز المهندس .

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