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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات تعقد اجتماعها الثالث

صدى البلد

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال الاجتماع الثالث للجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات، أننا نتَشَرَّفَ باستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن" خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، وتستقبل الجامعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ إفتتاح الأسبوع الأول عام 1954.

وخلال فعاليات الاجتماع، تم الوقوف على آخر الاستعدادات والمستجدات وأعداد الجامعات المشاركة الخاصة والأهلية والحكومة، ومتابعة إجراءات تسجيل الوفود، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الهوية البصرية للجامعة خلال فعاليات الأسبوع.

وتناول الاجتماع الإشارة إلى اقتراب موعد إطلاق مهرجان الشعلة الذي ينطلق بجامعة حلوان ، والجامعات المصرية بالتوازي للترويج للأسبوع وزيادة الوعي به والتحفيز والمشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

كما تضمن الاجتماع عرض تقارير اللجان المنظمة للإقامة والإعاشة والمتطوعين ومرافق الوفود والتسويق والاستثمار والعلاقات العامة والإعلام والنشاط العلمي والتكنولوجي، والجوالة واللجنة الثقافية والاجتماعية كذلك عرض البرنامج الزمني لحفل الافتتاح والختام، وبرنامج تدريبات وبوفات العروض الرياضية، كذلك تم عرض الأنشطة والفعاليات وأماكن عقدها، والأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع.

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هذا وتابع رئيس جامعة حلوان، خلال الاجتماع كافة أعمال الصيانة الجارية ومايتم استكمال لرفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية والمرافق والملاعب المفتوحة والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى مشروع التشغيل الطلابي وماتم التوصل اليه من تصنيع مستلزمات الاسبوع من قبل كليتي الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وعدد من السادة عمداء الكليات، ومديري الوحدات الإنتاجية وبعض مديرى العموم ورؤساء اللجان وأعضائها من الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة محمد جاد.

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