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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب على 3 مهن بالوادي الجديد

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ،  برامج تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك على مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتيرالغاطس بورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء وذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي المهن التى يحتاجها سوق العمل طبقا لحالة كل محافظة ، والتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل توفيرعمالة فنية مدربة قادرة على المنافسة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل .

واوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب  من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ، تسعى المديرية لتوفير برامج تدريبية على مهن مستحدثة للشباب داخل قرى المحافظة ومنها تنفيذ برنامج تدريبي لـ 16 شابا بمركز التدريب المهني بالخارجة  علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتيرالغاطس ، احدى المهن المطلوبة داخل المحافظة التى تعتمد وبشكل رئيسي على المياه الجوفية ، وذلك لإصقال مهاراتهم فى تلك المهنة وتسهيل إلتحاقهم بإحدى فرص العمل داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

واضاف "طلبب" ان  المديرية، استكملت  الدورات التدريبية للشباب والفتيات بوحدة التدريب المتنقلة داخل قرى المحافظة والتى تنتقل من قرية لأخرى لتدريب الشباب على 3 مهن  وهى السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والتى تعمل بنظام الساعات التدريبية المعتمدة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث نفذت بالوحدة دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 12 فتاة ، بواقع 150 ساعة تدريبية لمدة شهر ، وعلى مهنة السباكة الصحية لـ 12 شاب ، بإجمالى 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يوما، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ومنوهاً أنه على الراغبين فى الالتحاق ببرامج التدريب التى توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، بالتعاون مع المحافظة وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ  .

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