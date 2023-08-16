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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفلة.. إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيس ونصف نقل بسوهاج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نصف نقل، بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفاده تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بمنطقة المصانع دائرة القسم، ووقوع مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من:" ر. م- 28 سنة- بإشتباه كسر الساق اليسرى، وأ. ع- 23 سنة- بإشتباه كسر بالحوض، وع. ي- 21 سنة- بإشتباه ما بعد الإرتجاج، والطفلة ع. ع- 10 سنوات- بسحجات وكدمات، وخ. ع- 15 سنة- بسحجات وكدمات، وا. خ- 30 سنة- بكدمات بالقدمين".

وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية بينما تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لمن لا تستحق حالتهم الصحية النقل إلى المستشفى.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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