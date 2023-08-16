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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرئيس السيسي يحقق أكبر مشروع لمصر في التاريخ المعاصر بإنشاء المحطة النووية بالضبعة

المحطة النوية بالضبعة
المحطة النوية بالضبعة

حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بها.


ويعد المشروع النووي بمدينة الضبعة أحد أهم المشروعات القومية بمصر فى التاريخ المعاصر  والذي تأرجح قرار إنشائها لأكثر من نصف قرن بإدخال الطاقة النووية إلى مصر، إلا أن المشروع لم يتم حسمه فعليا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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فمحطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمصر، تعد إنجازا كبيرا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.


وبدأ الحلم المصري الذي دام طويلا في التحقيق على أرض الواقع منذ يوم 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة وهي المنطقة التي سيتم إنشاء المحطة النووية فيها.


ويجري بمدينة الضبعة عن طريق إحدى الشركات الروسية خطوات تنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي سيتم إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية في هذا المجال، مما يسد الاحتياجات المتزایدة من الطاقة الكهربائیة، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.


كما أعلنت هيئة المحطات النووية أن مصر وروسيا تستعد لتركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط يوم 6 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفالات بالانتصار في الحرب.
وقال سعد أبو شيعة من مشايخ محافظة مطروح، إ أن المشروع النووي أصبح واقعا ملموسا بعد أن كان حلم يراود المصريون عقودا طويلة مضيفا أن المشروع النووي سلمي، حيث إن مصر موقعة على المعاهدات الدولية في هذا المجال، وأنه سيضع مصر في المكانة الرائدة ويخطو بها نحو المستقبل الذي يصبو له الجميع.


وأكد أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص، ويوفر مليارات الجنيهات ويوفر احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، معربا عن أمله في أن يكون المشروع النووي، فاتحة خير وبارقة أمل لمصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار أن هذا المشروع العملاق يترقبه الأهالي منذ نحو 40 عاما، و، موضحا أن هذا المشروع يدفع بمصر إلي صفوف الدول المنتجة والمصدرة للطاقة، بما يعزز الإنتاج والاقتصاد الوطني.

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