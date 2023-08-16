بديلة Apple Watch.. خصم أكثر من 600 جنيه على شاومي سمارت ووتش

يقدم موقع Giztop خصمًا بقيمة 20 دولارًا على أحدث سوار من شاومي باند 8 برو.

ويقدم موقع Giztop، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة، خصمًا بقيمة 20 دولارًا (أي أكثر من 600 جنيه مصري) على أحدث سوار من نوع شاومي باند 8 برو، السوار الذكي، الذي يُباع عادةً بسعر 89 دولارًا، متاح الآن مقابل 69 دولارًا فقط باستخدام رمز الكود XMBD8P، ويسري الخصم حتى 30 أغسطس.

سوار شاومي باند 8 برو هو سوار لياقة بدنية أنيق ومتكامل يوفر مجموعة متنوعة من ميزات مراقبة الصحة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم، ويتميز أيضًا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للملاحة الدقيقة وعمر بطارية طويل يصل إلى 14 يومًا.

ويجعل الخصم البالغ 20 دولارًا سوار شاومي باند 8 برو خيارًا أكثر جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن سوار لياقة بدنية شامل بتصميم أنيق، وللاستفادة من الخصم، ما عليك سوى زيارة موقع Giztop الإلكتروني وإدخال رمز الكود XMBD8P عند الخروج.

ميزات سوار شاومي باند 8 برو:

• شاشة AMOLED منحنية 2.5D مقاس 1.74 بوصة

• ميزات مراقبة الصحة المتقدمة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم

• نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للملاحة الدقيقة

• عمر بطارية طويل يصل إلى 14 يومًا

• الشحن المغناطيسي

• مقاومة الماء 5ATM

• اتصال سلس عبر Bluetooth 5.3

• متوفر باللون الأسود والأزرق والرمادي