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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| السيسي في مطروح وقرار عاجل بشأن مخرجات الحوار الوطني ومفاجأة الأرصاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات والملفات الهامة، ونريد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي.

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أخبار التوك شو| محمد صلاح في الدوري السعودي.. ومفاجأة غير متوقعة عن الطقس

قرار عاجل من السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية”.

طفلة من السلوم تهدي الرئيس السيسي "علم مصر" | فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إلى مدينة السلوم لتفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم بمحافظة مطروح.

على هامش زيارته لمطروح.. الرئيس السيسي لقوات الارتكاز الأمني: أخباركم إيه

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، النقطة الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم في محافظة مطروح، حسب ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كبير الأثريين: متحف الحضارة شاهد على مصر من قبل التاريخ حتى العصر الحديث

‏قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة يشمل تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

معاون وزير الصحة: قوافل طبية بالمجان للعلاج والوقاية.. فيديو

‏قال الدكتور جلال الشيشينى معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، أن وزارة الصحة تقدم اكثر من نموذج بالنسبة للقوافل الطبية مثل مبادرات الكشف المبكر وهي للشخص السليم تماما الذي لا يعاني من أي أعراض.

طقس حار في القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

عرض برنامج "صباحنا مصري"، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 16 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.

تطبيقه هذا العام.. إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني تحت مظلة «ابدأ»

قالت بسنت حسين، مسئولة فى قطاع التدريب بـمبادرة ابدأ، إن مدارس “ابدأ” الوطنية للعلوم التقنية هي نموذج جديد من مدارس التعليم الفني، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تطبيقه هذا العام، وتم البدء بمدرستين، الأولى: مدرسة “ابدأ” للعلوم التقنية فى بدر، متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، والأخرى مدرسة “ابدأ” للعلوم التقنية فى دمياط فى مجال اللوجيستيات وإصلاح السفن.

وأضافت بسنت حسين، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن تلك المدارس تعتبر منظومة متكاملة، حيث ستكون معتمدة دوليا.

من 15 لـ 20 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالأسواق

‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 16 أغسطس.

الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وعباس العقاد والطيران
 

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى الحالة المرورية اليوم 16 أغسطس 2023.


وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.


وأضافت، أن الخالة المرورية على كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية فإنه يشهد سيولة مرورية حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه سيجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر للمتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر من ميدان التحرير. 

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