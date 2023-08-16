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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نادي «النادي» يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن بفرع 6 أكتوبر

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد عادل، المدير التنفيذي لنادي "النادي"، مساء أمس الثلاثاء، بمقر النادي بمدينة 6 أكتوبر، وفد وزارة الشباب والرياضة اليمني، وذلك للاطلاع والاستفادة من نجاح تجربة نادي النادي كأحد الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وضم وفد وزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن، كلا من رائد على نعمان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة اليمنية، وفرحان ثابت المنتصر، مدير عام الإدارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن.

ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد نبيل، إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وحرص الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي، على اصطحاب الوفد اليمني بجولة داخل النادي، والتي تضمنت المبنى الاجتماعي، ومجمع الإسكواش، ومجمع حمامات السباحة، والملاعب المتعددة، وصالة الجمباز، وصالة اللياقة البدنية (الجيم).

وقدم المدير التنفيذي شرحا تفصيليا لدور وزارة الشباب والرياضة في مجال الأندية الرياضية، وفكرة إنشاء نادي النادي ونجاح التجربة التي أسسها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي اصبحت الآن نموذجا للأندية الرياضية التي تعبر عن النهوض بالمستوى الرياضي والاجتماعي في الجمهورية الجديدة، وتهدف لخدمة الأسرة المصرية. 

كما استمع الوفد لعرض مفصل عن خدمات النادي وجميع الأنشطة التي يقدمها النادي للأعضاء على المستوى الرياضي والاجتماعي، بالاضافة إلى خطط التطوير ودور التحول الرقمي في تحسين التواصل وتقديم الخدمات الإدارية بشكل فوري.

من جانبه، أعرب رائد على نعمان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن، عن سعادته بزيارة نادي النادي، مقدما الشكر والتقدير لمجلس أمناء النادي والمدير التنفيذي، لحسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أن تجربة نادي النادي تعد تجربة فريدة من نوعها في مجال الأندية الرياضية ونجاح كبير لوزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

كما أكد "نعمان" أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرياضة ونقلها إلى جمهورية اليمن، مشيرا إلى أن الوفد يقوم بفترة معايشة داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة والقطاعات المختلفة والاتحادات الرياضية والمنشآت، وزيارة عدد من الأندية الرياضية.

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