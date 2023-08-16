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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب توقيعه للمصري.. الزمالك يتقدم بشكوى ضد أحمد عيد

صدى البلد

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تقديم شكوي ضد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى اتحاد الكرة.

وأكد عبد الواحد السيد، خلال تصريحات صحفية، إن الزمالك سوف يتقدم بشكوى ضد اللاعب بسبب توقيعه للنادي المصري لأنه مرتبط بعقد مع الزمالك وسوف يتم إيقاف اللاعب إلا إذا قام المصري بشراء اللاعب من نادي الزمالك.

قام الجهاز  الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتواصل مع الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي لإخطارهم بالعودة إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد مباشرة.

واستغل اللاعبون الأجانب حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 20 يوما وسافر الثلاثي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بضرورة العودة إلى مصر في الموعد المتفق عليه للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد

 

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