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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن محمد يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة عين التوتة بالبطولة العربية لليد

صدى البلد

حصد مؤمن محمد، لاعب الفريق الاول لكرة اليد بنادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة (34-28) اليوم "الأربعاء"، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس، في نسختها رقم 38.

وحصل اللاعب مؤمن محمد على هذه الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة، نظرا لأدائه المتميز طوال اللقاء.

وتضم المجموعة الثانية، الى جانب الزمالك والفريق الجزائرى، فرق الهدى السعودي والعربي الكويتي والشعلة اليمني.
ويشارك - أيضا - في البطولة فريق البنك الأهلي المصري، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

وتقام البطولة العربية للأندية لكرة اليد 2023، خلال الفترة مابي 16 و27 أغسطس الجاري، بمدينة القطيف السعودية، علما بأن الفائز بها يتأهل لبطولة السوبر جلوب 2023 التي تقام في المملكة.

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