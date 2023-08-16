مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي البرامون تحصل على شهادة الجودة

أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد حسين نصر ، حصول محطة معالجة صرف صحي البرامون على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ".T.S.M" للمرة الثالثة .

وأكد نصر، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة من خلال لجنة مُشكلة برئاسة الدكتور وائل طلعت، والمهندس فادي كمال، والدكتور محمد طه عبدالفتاح، مفتش معتمد ورئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، والدكتور كيميائي محمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع الجودة والمعامل، وبإشراف المهندس محمود الديب، المنسق العام للإدارة الفنية المستدامة .T.S.M، وفريق عمل .T.S.M بالشركة.

وأوضح أن حصول المحطة على تلك الشهادة، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2024.

يذكر أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M"، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل لتلبية احتياجات المواطنين.