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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تهاون بأي انتهاك ضد المرأة.. أندرايف ترد رسميا على واقعة التحرش

صدى البلد

أعلنت  شركة اندرايف ، أنها تتابع عن كثب الواقعة الأخيرة التي تناولتها المواقع الصحفية ، حول واقعة تحرش على مدار الأيام الماضية ، وفي هذا الصدد أصدرت بيانا صحفياً لتوضيح موقفها وما اتخذته من إجراءات. 

وكشفت الشركة في بيانها : " نحن كـ شركة دولية ندافع عن حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم وندعمها ونؤمن بأهمية تمكينها، من جانبنا لا يوجد تهاون عندما يصل الأمر الى انتهاكات او المساس بالنساء أو الفتيات ، ومنذ الواقعة الأخيرة نحن على تواصل مستمر مع الفتاة التي وقع عليها الضرر كما تعاونا مع الجهات المعنية بالتحقيقات بتقديم كل تفاصيل الرحلة التي حدثت خلالها الواقعة وتقديم جميع بيانات السائق". 

 

وأكدت الشركة في بيانها :" نحن نعمل في مصر منذ أكثر من عامين وما وقع هي حادثة فردية لا تعبر او تمثل الشركة لأننا نقوم بالكشف عن السائقين من خلال التأكد من سلامة مستنداتهم قبل تسجيلهم على التطبيق ومن أهم هذه المستندات الفيش الجنائي الذي يثبت للشركة أن هذه السائق ليس لديه اي سجل او تاريخ جنائي ، أما عن قيامه بـ التحرش والانتهاكات في مواقف بعينها هي نتيجة سلوك مريض او غير متزن من قبل السائق". 

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