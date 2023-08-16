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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوموند: الاتحاد الأفريقي يرفض التدخل العسكري المحتمل لدول “إيكواس” في النيجر

دول إيكواس
دول إيكواس

أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الاتحاد الأفريقي أعرب عن عدم موافقته على خطط أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لتدخل عسكري محتمل للنيجر.

وأوضحت أنه “تقرر خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 14 أغسطس، رفض استخدام القوة ضد المتمردين في النيجر".

ومن المتوقع أن يتم توضيح هذا الموقف رسميًا في البيان الذي سيعقب الاجتماع.

وأمس، أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عن موعد اجتماع رؤساء أركان دول المجموعة لبحث التدخل العسكري في النيجر.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن رؤساء أركان جيوش "إيكواس" سيجتمعون يومي الخميس والجمعة، 17 و18 أغسطس في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل بالنيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية.

وتأجل اجتماع رؤساء أركان الإيكواس، والذي كان مقررا السبت الماضي، وأعلنت الدول أن التأجيل جاء لأسباب فنية.

الاتحاد الافريقي ايكواس النيجر

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