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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تشيد باستجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،إن إستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني ، يعكس مدي حرص القيادة السياسية علي إنجاح الحوار الوطني  مشيرة في تصريحات صحفية لها أن إعلان الرئيس السيسي الإستجابة لمخرجات الحوار وتحويلها للجهات المعنية  هي نجاح للحوار الوطني .

 


وأضافت " نبيه" انه علي مدار اكثر من عام وجلسات الحوار الوطني مستمرة حول مختلف القضايا السياسية الإقتصادية والإجتماعية ، من اجل التوافق حول حلول للتحديات التي تقابل الدولة وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن مشيرة انه لاول مرة منذ فترة طويلة تجتمع كل الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة علي مائدة واحدة وتتحاور حول كافة القضايا  من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية.

 


وأكدت عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين وتابعت : وكذلك أحدث حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجح كذلك في الخروج بتوصيات هامة، سيتم ترجمتها تشريعيا لصالح الوطن والمواطن .

 


وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، وأؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

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