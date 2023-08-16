رسميا.. أكثر من 35 ألف متفرج حضروا حفل عمرو دياب بالساحل.. صور

أعلنت بورتو جولف مارينا، أن حفل الهضبة عمرو دياب الذى أقيم الجمعة الماضية، حضره أكثر من 35 ألف متفرج .

ويعتبر هذا الحفل أكبر حفل غنائي أقيم في مصر هذا العام، من حيث العدد وبحضور واسع من جميع أنحاء الوطن العربي .

جاءت الاحتفالية وسط صيحات وهتافات كبيرة وسعادة لا توصف بالحفل الأكبر للفنان عمرو دياب والذي أعرب قبل بداية الحفل عن سعادته لتواجده وسط الجمهور فى الساحل .

وأكد الهضبة خلال حفله في بورتو قائلا : " وحشتني الحفلات في بورتو" وبهذا الحفل تظهر بورتو جولف في أرقي صورها كواحدة من أجمل المنتجعات السياحية في العلمين.

وانطلقت الحفل بمجموعة متميزة من أغاني الفنان عمرو دياب، حيث أطل عليهم بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغانيه ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل، والله أبدا، بناء على طلب الجمهور.

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