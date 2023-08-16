حزب المستقلين الجدد يرحب بتفاعل الرئيس السيسي مع مخرجات الحوار الوطني

أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تلقيه مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد على تنفيذ ما وعد به الرئيس السيسي من الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني طبقا للصلاحيات الدستورية والقانونية.

تحديد أولويات العمل الوطني



وأكد الحزب أن الحوار الوطني بما انتهي إليه من مخرجات يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح في تحديد أولويات العمل الوطني بناءا علي دعوة الرئيس.

وثمن الحزب ما وجه به الرئيس من شكر وامتنان لكافة المشاركين في الحوار الوطني حيث انه يمثل دفعة قوية لادارة الحوار ولجانه والمشاركين في الاستمرار بجهد أكبر لاستكمال باقي الملفات والقضايا المطروحة.

و رأى حزب المستقلين الجدد، أن استجابة الرئيس هى خير رد علي كل المشككين بشأن جدية وجدوي الحوار عند بدايته .