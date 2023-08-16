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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حوار مفتوح على هامش الحفل الختامي لأسبوع الشباب بأسوان

الحفل الختامى لأسبوع
الحفل الختامى لأسبوع الشباب بأسوان

فى حوار شبابى مفتوح بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،وأبناءه الشباب للرد على إستفساراتهم والوقوف على أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم من أجل حاضرهم ومستقبلهم الواعد .

واختتمت فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتحت عنوان " الحوكمة الخضراء .. دور الشباب فى تعزيز العمل المناخى "، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتورة سلوى طبالة إستشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتورلؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

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أسبوع الشباب

وأكد اللواء أشرف عطية ، على أنه يوجد إهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكينه لتحمل المسئولية باعتبارهم أمل المستقبل ، ونعمل على تشجيع وتحفيز الشباب للإستفادة من المنح المختلفة التى يتم تقديمها بالتعاون مع الهيئات الدولية ، مع الحصول على الدورات التدريبية لريادة الأعمال لتنفيذ المشروعات المنتجة .

ولفت المحافظ، إلى إننا نعمل دائماً أيضاً على تحقيق طموح أبناء المحافظة لوضع أسوان على الخريطة العالمية فى مجالات السياحة والإقتصاد والإستثمارات العالية القيمة ، تواكباً مع إسم عاصمة الشباب الإفريقى الذى بمثل براند دولى ذو مكانة دولية ، وهذا ساهم فى ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية ليعود كل ذلك بالخير فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .

وقدم محافظ أسوان، التهنئة للسفير شون جونز المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، لإستكمال مسيرة العمل التى تقوم بتنفيذها الوكالة على مدار 40 عاماً من الشراكة البناءة بين الشعبين المصرى والأمريكى ، وهو ما يتجسد فى البرامج المتعلقة بالحوكمة الخضراء ودور الشباب لتعزيز العمل المناخى ، والعمل على دعم السياسات الخضراء ، ويتطلب تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة من خلال المؤتمرات وورش العمل والحملات والندوات ، وتشجيع المؤسسات المجتمعية التى يقودها الشباب لإطلاق المبادرات الهادفة لخلق مجتمع أخضر وتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة مثل قرية فارس الحاصلة على أفضل قرية فى مؤتمر المناخ " كوب 27 " .

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فيما قدمت الدكتورة سلوى طبالة شكرها لمحافظ أسوان لما يبذله من جهود بناءة لرعاية ودعم الشباب ، والتعاون المثمر والفعال مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى كافة المجالات .

هذا وقد شهدت فعاليات الحفل الختامى قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان لإتاحة الفرصة لمشاركتهم فى هذا الأسبوع الحافل والزاخم بالأنشطة المتعددة ، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من مشروعات كبيرة من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة ، كما تم إطلاق مبادرة " لإعادة تدوير القمامة من المنازل " للمساهمة والمشاركة الإيجابية فى الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، وفقاً لرؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى التنسيق من الآن بين كافة الجهات 

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