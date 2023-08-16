إحنا مش ساكتين..الرئيس السيسي يوجه حديثا مهما لأهالي مطروح بشأن مياه الشرب

قال الرئيس السيسي، إن هناك برامج لتطوير محطات مياه أخرى، ومطروح لا تعاني من مشاكل في مياه الشرب، متابعا: "إحنا عملنا محطات مياه داخل مطروح تكفي المحافظة والتطورات التي تحدث بداخلها".

وأكمل "الرئيس السيسي" خلال كلمته مع شيوخ وأهالي مطروح، :"جزء من الموضوع أن النجوع الصغيرة متباعدة وليس تكتلات سكنية بجوار بعضها البعض"، متابعا: نحتاج إلى أحياء سكنية وتجمعات.

وأضاف محطات تحلية المياه تكون على البحر، وصعب للغاية أوزع المياه ، ما نقدرش نعمل مياه مستقرة مظبوطة إلا لو في تكتلات سكنية مظبوطة".



واسترسل:"إحنا مش ساكتين ومطروح كانت تعاني من مشاكل مياه منذ 7 سنوات، وعملنا على حلها"، مشددا على أن الدولة تسعى إلى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، سواء الأحمر أو المتوسط.