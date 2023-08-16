النيجر تحشد المتطوعين استعدادا لتدخل عسكري محتمل.. تفاصيل

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن سكان النيجر بدأوا في دعوة المتطوعين للاستعداد لتدخل عسكري محتمل في البلاد.

وحسب “أسوشيتد برس”، أطلق المبادرة مجموعة من السكان المحليين في نيامي عاصمة النيجر، وتسعى المبادرة إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء النيجر للتسجيل كمتطوعين للدفاع عن النيجر.

وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي الحركة التطوعية، لوكالة “أسوشيتد برس”، "ستقاتل المجموعة وتقدم المساعدة الطبية وتوفر الخدمات اللوجستية الفنية والهندسية في حالة احتياج المجلس العسكري إلى المساعدة".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حملة تجنيد المتطوعين من المقرر أن تبدأ يوم السبت في نيامي وكذلك في المدن القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين.

ولفتت “أسوشيتد برس”، نقلاً عن باكو، إلى أن "قائمة الأشخاص ستُعطى للمجلس العسكري لاستدعاء الناس إذا لزم الأمر”، مؤكدا أن “المجلس العسكري ليس منخرطًا في هذا الأمر، لكنه على علم بهذه المبادرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الاتحاد الأفريقي أعرب عن عدم موافقته على خطط أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لتدخل عسكري محتمل للنيجر.

وأوضحت أنه “تقرر خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 14 أغسطس، رفض استخدام القوة ضد المتمردين في النيجر".

ومن المتوقع أن يتم توضيح هذا الموقف رسميًا في البيان الذي سيعقب الاجتماع.