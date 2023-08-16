القومي للمرأة يهنئ السفيرات في الحركة الدبلوماسية الجديدة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى جميع السفيرات اللاتي تم اعتمادهن في الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٣.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتمثيل المرأة في الحركة الدبلوماسية الجديدة والتي سوف تساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسي المصري ، وقدمت خالص الشكر والتقدير إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية لحرصه على دعم تمكين المرأة تنفيذا لنهج القيادة السياسية المصرية.



وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التهانى إلى السفيرة ندى دراز عضوة المجلس لاعتمادها قنصل مصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة ، وعبرت عن خالص تمنياتها لها ولجميع السفيرات بالحركة الدبلوماسية الجديدة بدوام النجاح والتوفيق.



تجدر الإشارة إلى أن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٣ شهدت تعيين السفيرة ابتسام رخا سفيرا لمصر لدى كازخستان، والسفيرة ريهام خليل سفيرا لمصر لدى المنامة، والسفيرة عبير علم الدين سفيرا لمصر لدى موريشيوس، والسفيرة مي خليل سفيرا لمصر لدى برازيليا، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرا لمصر لدى بوروندي ، والسفيرة هبة سيدهم قنصل عام مصر لدى ريو دي جانيرو، السفيرة رجاء الوكيل سفيرا لمصر لدى بنين، والسفيرة نرمين الظواهري سفيرا لمصر لدى كيجالي، والسفيرة هالة يوسف سفيرا لمصر لدى بانجوك، السفيرة نيفين الحسيني سفيرا لمصر لدى أنجولا.