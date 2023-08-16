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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الألمان يفقدون الثقة في حكومتهم.. ماذا يحدث بـ برلين؟

المانيا
المانيا

انخفضت الثقة إلى مستويات قياسية في ألمانيا ، ويعتقد معظم السكان أن مسؤوليهم ببساطة غير قادرين على القيام بعملهم، وفقا لاستطلاع جديد أجرته أكبر نقابة لموظفي القطاع العام في البلاد.

ووصل عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الدولة “غارقة” في المهام التي تواجهها إلى 69٪، وانخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا يثقون في قدرات موظفيهم العموميين بنقطتين مئويتين، مقارنة بالعام السابق، وبلغ 27٪ فقط، كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد فرصة للبحوث الاجتماعية والتحليل الإحصائي.

في عام 2020، عندما كانت ألمانيا تواجه الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، اعتقد 40٪ فقط من مواطنيها أن الدولة فشلت في أداء واجباتها.

وانخفضت ثقة المواطنين في قدرة دولتهم على التصرف إلى مستوى منخفض جديد.

وقال أولريش سيلبرباخ، رئيس الرابطة الألمانية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكلف بإجراء استطلاعات مماثلة كل عام، “هذا أمر مثير للقلق”.

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وأشار سيلبرباخ ، إلى ما أسماه الانقسام المتزايد داخل المجتمع الألماني، قائلا: “الانقسامات بين الشرق والغرب، الفقراء والأغنياء... تزداد عمقا ومستوى التوتر الاجتماعي آخذ في الازدياد”.

وأظهر استطلاع آخر للرأي أجري بتكليف من هيئة الإذاعة العامة الألمانية في أوائل أغسطس أن التأييد الشعبي للحكومة الألمانية انخفض إلى 21٪ فقط، انخفاضا من 60٪ في عام 2020.

المانيا برلين السكان قادرين القطاع العام

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