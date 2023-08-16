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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

+18.. ألمانيا تقنن تناول الحشيش وزراعته للاستخدام الشخصي

صدى البلد

وافقت ألمانيا اليوم الأربعاء علي خطوة إضافية باتجاه تشريع استخدام مخدر الحشيش لغايات الترفيه، مع إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سيرفق بحملة توعية تستهدف الشباب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن مشرع القانون لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية، وبموجبه سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 جراماً من الحشيش.

وبذلك، سيكون القانون الألماني الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو البلاد بذلك حذو مالطا ولوكسمبورج اللتين شرعتا استخدام الحشيش لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويثير الإصلاح القانوني انتقادات من المعارضة ونقابات الشرطيين والقضاة الذين يعتبرون أنه لن ينهي عمليات التهريب، وهو من الأهداف المعلنة للقانون.

وينص مشروع القانون هذا أيضاً على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيش للاستخدام الشخصي.

في الوقت نفسه، يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أيضاً إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب تتناول مخاطر الحشيش على الدماغ "خصوصاً خلال فترة النمو".

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