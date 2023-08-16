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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. أمريكا تحذر أوكرانيا من قرار خطير

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن أوكرانيا ستواجه العواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية حتى بعد انتهاء الصراع العسكري.

وأوضحت المحلة الأمريكية، أن "الضحايا الحقيقيون سيكونون هم الشعب الأوكراني"، في إشارة إلى تحذيرات رئيس وزراء كمبوديا، البلد الذي تضرر بشدة من القنابل العنقودية.

ولفتت الانتباه إلى أن كل قذيفة تقذف وتشتت بشكل عشوائي العديد من الذخائر الصغيرة على مساحة واسعة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمدنيين لعقود قادمة.

كما أعربت لاوس عن قلقها، التي كان سكانها ضحية الذخائر العنقودية التي قصفها الجيش الأمريكي البلاد في 1964-1973.

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وأوضحت حكومة لاوس، أن “الذخائر غير المنفجرة لا تزال تتسبب في العديد من الوفيات في عام 2022، ونصف الضحايا من الأطفال”.

أوكرانيا الذخائر العنقودية

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