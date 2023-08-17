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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب مرضا خطيرا.. أضرار لن تتوقعها عند التعرض للحرارة العالية

الحرارة
الحرارة

الحرارة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس، في حين أن جسم الإنسان قادر على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ، فإن الحرارة الشديدة غير المسبوقة الناتجة عن تغير المناخ تتحدى قدرتنا على التكيف.

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نظرًا لأن موجات الحرارة أصبحت أكثر شيوعًا ، من المهم معرفة سبب خطورة الحرارة ومن هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

إليك ما يحدث داخل جسمك عندما يصبح الجو حارًا جدًا.

نظرا لأن الجسم يعمل بجهد أكبر ليبقى باردًا ، فإن الحاجة إلى زيادة الدورة الدموية في الأطراف تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم. (أحد أسباب الإصابة أثناء موجات الحرارة هو الإغماء عند الوقوف لأن ضغط الدم منخفض جدًا.) عندما تصاب بالجفاف بسبب التعرق ، ينخفض ​​حجم الدم لديك ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر.

يمكن أن تصبح الحرارة خطيرة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا تؤثر على الدورة الدموية أو استجابة التعرق ، مثل مرض السكري،الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية معرضون للخطر بشكل خاص بسبب الضغط على القلب.
من أهم الأعضاء التي تتأثر بالحرارة الشديدة الكلى والقلب والأمعاء والدماغ.

عندما يصاب الجسم بالجفاف ، يرسل المخ إشارة لوقف دوران الدم إلى الكليتين لتجنب فقدان السوائل على شكل بول.

سرعان ما تُحرم الكلى من الأكسجين ، مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا هناك ويمكن أن يسبب الفشل الكلويج

الحرارة الدورة الدموية الأمراض المرتبطة بالحرارة المناخ اضرار التعرض للحرارة العالية

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