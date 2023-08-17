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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

الفاكهه
الفاكهه

تحتوي المانجو على العديد من الفوائد الصحية، المانجو وسيلة لمنح جسمك دفاعًا طبيعيًا ضد بعض الأمراض.

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قد يكون للمانجو قوى خارقة ضد أنواع معينة من السرطانات لاحتوائها عل البيتا كاروتين والمواد الخاصة الأخرى ، قد تساعد المانجو في مكافحة اللوكيميا وتبطئ من تطور سرطان البروستاتا والقولون.

قد يساعد المانجو ، إذا تم تناوله بكميات معتدلة ، في الحصول على شعر صحي وتغذية البشرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تعمل المانجو كواقي طبيعي من أشعة الشمس عن طريق حماية بشرتنا وشعرنا من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ، هناك احتمال أن يكون استهلاك المانجو مفيدًا للبشرة والشعر .

المانجو السرطانات فيتامين أ فوائد المانجو فاكهه للشعر

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